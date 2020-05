Milan | nessun positivo al Covid-19

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 maggio 2020)o tra i calciatori delè risultatoal virus dagli ultimi esami effettuati. Lo comunica il club rossonero con una nota sul suo sito, dopo che si sono rincorse le voci su presunti contagiati in squadra. Questo il testo del comunicato della Società: ACcomunica che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti ao, non vi è stato riscontro di casi positivi da-19. La squadra proseguirà il programma tecnico individuale aello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell’allenatore e del suo staff nei prossimi giorni. L'articoloal-19 ilNapolista.