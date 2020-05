L’Europa non ha ancora capito che serve la corazza per competere con la Cina

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 maggio 2020) Il giorno in cui a qualcuno verrà in mente di stilare la classifica dei commissari europei più criticati del secolo, due candidate la faranno verosimilmente da padrone: la baronessa britannica Catherine Ashton, e l’ex enfant prodige del centrosinistra italiano Federica Mogherini. Tratti in comune: pochi. Tranne quello di aver condiviso l’onore (poco) e onere (molto) di ricoprire la carica di Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell’Unione Europea – dal 2009 al 2014 la prima, nel lustro successivo la seconda. A entrambe opinionisti e osservatori di ogni estrazione politica non hanno lesinato critiche impietose, e non solo per la frustrazione di dover leggere l’etichetta fino in fondo. Fosse il vertice annuale con la Russia o l’ultima escalation tra Israele e Hamas, la guerra in Siria o la repressione ...