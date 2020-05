La pizza light, trucchi e ricette (Di sabato 9 maggio 2020) Appagante e gustosa, la pizza è anche un piatto salutare, in linea con i principi della dieta mediterranea. Ma se c’è una virtù che non la caratterizza, forse è proprio la leggerezza: la pizza è un alimento calorico. Ma il carico energetico si può ridurre facendo caso ai condimenti: se una Quattro Formaggi supera le mille calorie, una Margherita oscilla tra le 500 e le 700. Dunque, la prima regola è rinunciare a farcire la pizza con salumi, formaggi grassi (ad esempio, una buona soluzione è quella di sostituire la mozzarella con la ricotta), panna e patatine, e preferire invece le verdure grigliate e gli alimenti proteici che possano ridurre il picco glicemico, ad esempio i frutti di mare o i funghi freschi. Ma anche l’impasto può diventare più leggero, sostituendo qualche ingrediente classico. La ... Leggi su gqitalia (Di sabato 9 maggio 2020) Appagante e gustosa, laè anche un piatto salutare, in linea con i principi della dieta mediterranea. Ma se c’è una virtù che non la caratterizza, forse è proprio la leggerezza: laè un alimento calorico. Ma il carico energetico si può ridurre facendo caso ai condimenti: se una Quattro Formaggi supera le mille calorie, una Margherita oscilla tra le 500 e le 700. Dunque, la prima regola è rinunciare a farcire lacon salumi, formaggi grassi (ad esempio, una buona soluzione è quella di sostituire la mozzarella con la ricotta), panna e patatine, e preferire invece le verdure grigliate e gli alimenti proteici che possano ridurre il picco glicemico, ad esempio i frutti di mare o i funghi freschi. Ma anche l’impasto può diventare più leggero, sostituendo qualche ingrediente classico. La ...

