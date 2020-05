Incendio a Nettuno | in fiamme terreno e capannone posti sotto sequestro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 maggio 2020) Unè scoppiato tra le sterpaglie in zona Tre Cancelli, a. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco di Anzio per le operazioni di spegnimento. Le cause dietro l’non sono ancora note. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, in via Silvio Spaventa. La prima segnalazione riguardante leè arrivata al 112 poco prima le 14. A prendere fuoco sono stati dei beni sequestrati e confiscati a Fernando Mancini nei giorni scorsi: une un. All’uomo sono stati in tutto confiscati beni per circa 12milioni di euro. Tra lesono andate distrutte molte attrezzature da spiaggia, altro materiale è stato dannegiato., insu Il Corriere della Città.