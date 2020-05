Il virus scava una fossa | non solo metaforica | tra le due Italie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) “Ogni giorno sui luoghi di lavoro si infettano trecento persone. Dieci di esse non ce la fanno”. La dichiarazione del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia che riferisce una stima dell’Inail è allarmante. Non sembra infatti un consuntivo di quel che è accaduto, piuttosto un’analisi quotidiana di ciò che sta accadendo. E queste cifre che paiono minori rispetto alla disgrazia avvenuta sono invece enormi. Malgrado ogni raccomandazione e precauzione, aprire le fabbriche alimenta oggettivamente la malattia. Aprirle in regime controllato contiene i morti ma non li annulla ancora, riduce i contagi ma non spegne la curva. Fa fuori ogni giorno dieci lavoratori. Che non sono perciò anziani ammalati ma gente nel pieno degli anni e, si presume, anche in una condizione fisica buona. E’ l’Italia intera a moltiplicare per ...