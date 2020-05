Formula E - Wehrlein vince l' ePrix virtuale di Monaco

Leggi su quattroruote

(Di sabato 9 maggio 2020) Pole Position, vittoria e giro più veloce in gara per Pascalnel terzo appuntamento dellaE Race at Home. Sulla pista di, il pilota della Mahindra non ha avuto rivali e ha condotto la corsa dal primo all'ultimo giro. Sul podiosalgono anche Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) e Max Guenther (BMW).Vittoria facile per. "Tutto si è deciso in partenza, quel momento è stato molto importante. Dopodiché ho potuto prendere un piccolo vantaggio sugli altri e ho tenuto il passo. Per me è stata una gara abbastanza facile", ha raccontatoal termine della garadi oggi. Niente da fare per Guenther, che nella prova collettiva che si era disputata proprio a, tre settimane fa, aveva invece dominato. Il pilota della BMW questa volta ha dovuto remare per conquistare il podio e rimanere leader della ...