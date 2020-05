Felipe Melo | la voce del risentimento | “Se la faceva addosso”

Leggi su zon

(Di sabato 9 maggio 2020)replica alle parole di Giorgio Chiellini. Il brasiliano non ci sta e attacca: “Forse non gli vanno giù gli schiaffi di Istanbul e la Confederations Cup” Non si fa attendere la risposta dialle parole di Giorgio Chiellini, tratte dalla sua autobiografia “Io, Giorgio”. Il capitano della Juventus ha rivolto frasi dure nei confronti del brasiliano, considerandolo come “il peggio dell peggio”. Il difensore bianconero ha spiegato come con il suo ex compagno di squadra si rischiasse sempre la rissa. La risposta diè arrivata come nel suo stile, un megafono di: “Prima di tutto, sarebbe interessante conoscere gli episodi ai quali si riferisce. In ogni caso, per me non c’è nessun problema nel rispondere a ‘questo difensore’…” “Quando ero a ...