FdI contro i debunker di governo: “Altro che Meloni, siete voi a diffondere fake news” (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag – Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha più volte denunciato pubblicamente l’ipocrisia di chi si è scagliato contro il governo di Viktor Orbán e i suoi “pieni poteri” ricevuti democraticamente dal Parlamento ungherese ma, invece, nulla ha dice contro lo strapotere del governo giallofucsia (ottenuto a colpi di decreti di Giuseppe Conte), e contro quello del petaloso governo socialdemocratico della Svezia. Meloni: “Pieni poteri? Anche in Svezia è così” Il 3 maggio scorso la Meloni, ospite della trasmissione Non è l’Arena, ha dichiarato sull’argomento “pieni poteri”: “Segnalo che non l’ha fatto solo Orbán in Europa, ma l’ha fatto per esempio anche il premier svedese, che è un socialista: ma di quello lei non sentirà ... Leggi su ilprimatonazionale "Festa Europa una rimpatriata comunista" - Lega e FdI contro l'invito alle ong dei migranti

“Parlamentari Lega e FDI versano il loro stipendio contro il Coronavirus” - alcune precisazioni

“Parlamentari Lega e FDI versano il loro stipendio contro il Coronavirus” - alcune precisazioni (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag – Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, ha più volte denunciato pubblicamente l’ipocrisia di chi si è scagliatoildi Viktor Orbán e i suoi “pieni poteri” ricevuti democraticamente dal Parlamento ungherese ma, invece, nulla ha dicelo strapotere delgiallofucsia (ottenuto a colpi di decreti di Giuseppe Conte), equello del petalososocialdemocratico della Svezia.: “Pieni poteri? Anche in Svezia è così” Il 3 maggio scorso la, ospite della trasmissione Non è l’Arena, ha dichiarato sull’argomento “pieni poteri”: “Segnalo che non l’ha fatto solo Orbán in Europa, ma l’ha fatto per esempio anche il premier svedese, che è un socialista: ma di quello lei non sentirà ...

gigliola194 : RT @lellesan79: Si sono scagliati contro il governo perché non facevano andare la gente a #messa , e oggi In Parlamento, Lega ed Fdi non vo… - il_brigante07 : RT @carlucci_cc: Per settimane si sono scagliati contro il governo perché non facevano andare la gente a messa. Hanno continuato a farlo an… - Renato47Rm : RT @carlucci_cc: Per settimane si sono scagliati contro il governo perché non facevano andare la gente a messa. Hanno continuato a farlo an… - nicola1691 : RT @lellesan79: Si sono scagliati contro il governo perché non facevano andare la gente a #messa , e oggi In Parlamento, Lega ed Fdi non vo… - PaoloIvanoCucce : RT @lellesan79: Si sono scagliati contro il governo perché non facevano andare la gente a #messa , e oggi In Parlamento, Lega ed Fdi non vo… -

Ultime Notizie dalla rete : FdI contro FdI contro i debunker di governo: “Altro che Meloni, siete voi a diffondere fake news” Il Primato Nazionale Road to Göteborg LIVE: Sampdoria eSports contro Anderlecht – VIDEO

E lo fa sul campo virtuale di FIFA 20 contro l’Anderlecht, simulando ciò che avvenne il 9 maggio 1990. Il gamer blucerchiato Mattia Lonewolf92 Guarracino affronta Zakaria Bentato in una sfida alla ...

Intelligenza artificiale contro il Covid:

Il totem automatico con intelligenza artificiale consente di rilevare la presenza della mascherina sul volto delle persone (e nel caso invita ad indossarla, tramite un avviso vocale) ed effettua la mi ...

E lo fa sul campo virtuale di FIFA 20 contro l’Anderlecht, simulando ciò che avvenne il 9 maggio 1990. Il gamer blucerchiato Mattia Lonewolf92 Guarracino affronta Zakaria Bentato in una sfida alla ...Il totem automatico con intelligenza artificiale consente di rilevare la presenza della mascherina sul volto delle persone (e nel caso invita ad indossarla, tramite un avviso vocale) ed effettua la mi ...