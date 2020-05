Calcio, Giorgio Chiellini: “Vorremmo giocare già domani, ma serve sicurezza” (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato a “Casa Sky Sport” della possibile ripresa del Calcio in Italia, che richiede tutte le misure di sicurezza necessarie. Il calciatore inoltre ha parlato anche del suo futuro, affermando di voler disputare un altro paio di stagioni prima di passare alla carriera da dirigente. Le sue affermazioni sono state riprese dall’ANSA. Così Chiellini sul lento ritorno agli allenamenti: “Ho avuto un brivido a rientrare alla Continassa, è stato bello. A livello fisico però dovremo vedere quali saranno le risposte: d’estate è una pausa diversa, ora siamo stati due mesi chiusi in casa e i ritmi potrebbero essere altissimi. Tutti vorremmo giocare già domani, ma bisogna che ci siano determinate condizioni di sicurezza. Speriamo che si trovi la soluzione più giusta e nei tempi che ... Leggi su oasport (Di sabato 9 maggio 2020), difensore della Juventus, ha parlato a “Casa Sky Sport” della possibile ripresa delin Italia, che richiede tutte le misure di sicurezza necessarie. Il calciatore inoltre ha parlato anche del suo futuro, affermando di voler disputare un altro paio di stagioni prima di passare alla carriera da dirigente. Le sue affermazioni sono state riprese dall’ANSA. Cosìsul lento ritorno agli allenamenti: “Ho avuto un brivido a rientrare alla Continassa, è stato bello. A livello fisico però dovremo vedere quali saranno le risposte: d’estate è una pausa diversa, ora siamo stati due mesi chiusi in casa e i ritmi potrebbero essere altissimi. Tutti vorremmogià, ma bisogna che ci siano determinate condizioni di sicurezza. Speriamo che si trovi la soluzione più giusta e nei tempi che ...

Eurosport_IT : L'Inter, Balotelli e Felipe Melo: ecco cosa non sta proprio simpatico Giorgio #Chiellini ?? - giuly0096 : RT @Eurosport_IT: L'Inter, Balotelli e Felipe Melo: ecco cosa non sta proprio simpatico Giorgio #Chiellini ?? - Godsent072011 : RT @Eurosport_IT: L'Inter, Balotelli e Felipe Melo: ecco cosa non sta proprio simpatico Giorgio #Chiellini ?? - AngeloZack93 : Consiglio a tutti, juventini e non, da appassionati di calcio, di ascoltare le parole dette oggi da Giorgio Chielli… - SimoneAvsim : @AlessandroNeto7 Posso essere d'accordo, ma perché nessuno deve mai parlar male di Balotelli? Sembra che se lo crit… -