Arcuri e i prezzi imposti: il balletto in mascherina. L'Iss: "Fatevele da soli" (Di sabato 9 maggio 2020) Lodovica Bulian Brusaferro:bene pure fai da te, ma multistrato Stop dei produttori: a 50 centesimi ci perdiamo Ancora introvabili, dopo una settimana. Le mascherine chirurgiche non ci sono ancora nelle farmacie dopo il caos che si è scatenato sul mercato con l'imposizione del prezzo massimo a 50 centesimi da parte del commissario all'emergenza Arcuri. Secondo un'indagine di Altroconsumo si trovano solo in una farmacia su quattro. E se non ci sono, vanno bene anche quelle "fai da te", dice il presidente dell'istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Mascherine fatte con i tutorial sono meglio del nulla: «Sono raccomandate le mascherine di comunità, multistrato che si possono anche confezionare a casa». Non c'è invece alcuna intenzione di ritoccare al rialzo il prezzo delle mascherine chirurgiche, come hanno rassicurato ieri sera ... Leggi su ilgiornale Arcuri e i prezzi imposti : il balletto in mascherina L'Iss : "Fatevele da soli"

Fase 2 - le novità di Arcuri : test sierologici e prezzi fissi per mascherine (Di sabato 9 maggio 2020) Lodovica Bulian Brusaferro:bene pure fai da te, ma multistrato Stop dei produttori: a 50 centesimi ci perdiamo Ancora introvabili, dopo una settimana. Le mascherine chirurgiche non ci sono ancora nelle farmacie dopo il caos che si è scatenato sul mercato con l'imposizione del prezzo massimo a 50 centesimi da parte del commissario all'emergenza. Secondo un'indagine di Altroconsumo si trovano solo in una farmacia su quattro. E se non ci sono, vanno bene anche quelle "fai da te", dice il presidente dell'istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Mascherine fatte con i tutorial sono meglio del nulla: «Sono raccomandate le mascherine di comunità, multistrato che si possono anche confezionare a casa». Non c'è invece alcuna intenzione di ritoccare al rialzo il prezzo delle mascherine chirurgiche, come hanno rassicurato ieri sera ...

