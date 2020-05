5 sostituzioni | la Conmebol sorpresa | «Non ci hanno consultati»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 maggio 2020) Alejandro Dominguez, presidente della, ha espresso le sue perplessità sulla decisione dell’IFAB sui 5 cambi C’è stupore negli ambienti dellaper la decisione dell’IFAB di dare il via libera ai 5 cambi a partita. Queste le parole del presidente Alejandro Rodriguez. COMUNICATO – «Questa decisione ci ha colti alla sprovvista, lanon è mai stata consultata a riguardo. Convocheremo un team di esperti per analizzare la situazione e presentarla dettagliatamente al nostro Consiglio, che deciderà poi se adottare le cinquenelle competizioni del Sudamerica». Nos toma poresta medida, que no fue consultada con nuestra Confederación.@convocará a un panel de expertos para que la analice y presente sus conclusiones al Consejo, quien decidirá sobre ...