Stadi vuoti fino al 2021? L' originale idea dalla Danimarca | tifosi sugli spalti collegati

Originale scelta dell'AGF, squadra del massimo campionato danese, che per la ripresa del campionato ha deciso, in collaborazione con Zoom, di avvalersi del pubblico virtuale. Non si tratta di persone ...

Cori registrati, mascherine e mezzo mondo collegato: in Corea del Sud il calcio è ripartito

SEUL (Corea del Sud) - Il calcio è ripartito. Lo ha fatto in Corea del Sud dove oggi è stata ufficialmente inaugurata la K-League, la serie A coreana. La rete del 41enne, ex Middlesbrough, Lee Dong-Go ...

