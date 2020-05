Simona Ventura | una notizia tristissima Il suo addio sui social | “Mi mancherai tanto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ancheè più attiva che mai in questi giorni su Instagram. Tra le Storie si mostra mentre cucina e in uno degli ultimi post ha condiviso la gioia della prima passeggiata in città dopo tanto tempo in isolamento. La conduttrice ha celebrato il primo giorno della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza sanitaria concedendosi una bella passeggiata per le strade di Milano. Quindi ha pubblicato su Instagram una foto scattata dal compagno, Giovanni Terzi, che la ritrae davanti al Castello Sforzesco e nella didascalia ha scritto: “E con la PRIMA passeggiata mattutina si torna alla (quasi) normalità…Milano non ti ho mai sentito così vicina…”. Il post di Super Simo è stato subito commentatissimo e tra un cuoricino e un altro i suoi follower hanno colto l’occasione per augurarle una buona giornata. (Continua ...