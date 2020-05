Motorsport - Valentino Rossi, Le Mans non è solo un sogno (Di venerdì 8 maggio 2020) Tra le stelle del Motorsport che si sono lasciati ammaliare dalla moda degli esport, cè anche Valentino Rossi. Nei giorni scorsi labbiamo visto allenarsi virtualmente in pista sulle vetture GT, le sue preferite, insieme a Charles Leclerc. Il Dottore ha poi affrontato la All-Stars Racing Night che, in qualche modo, potrebbe rappresentare una piccola anteprima di quello che sarà il suo futuro dopo la MotoGP.Tanta voglia di lei. Ha compiuto 41 anni lo scorso febbraio, Valentino. Prima che scoppiasse lemergenza Covid-19, aveva detto di voler aspettare le prime gare della MotoGP di questanno per poi prendere una decisione su cosa fare nellimmediato futuro, ora che la Yamaha ha deciso di sostituirlo in vista del 2021. Il dilemma è: continuare con il team Petronas nel Motomondiale o dedicarsi alla passione più grande, quella delle quattro ruote? Una risposta a cui, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 maggio 2020) Tra le stelle delche si sono lasciati ammaliare dalla moda degli esport, cè anche. Nei giorni scorsi labbiamo visto allenarsi virtualmente in pista sulle vetture GT, le sue preferite, insieme a Charles Leclerc. Il Dottore ha poi affrontato la All-Stars Racing Night che, in qualche modo, potrebbe rappresentare una piccola anteprima di quello che sarà il suo futuro dopo la MotoGP.Tanta voglia di lei. Ha compiuto 41 anni lo scorso febbraio,. Prima che scoppiasse lemergenza Covid-19, aveva detto di voler aspettare le prime gare della MotoGP di questanno per poi prendere una decisione su cosa fare nellimmediato futuro, ora che la Yamaha ha deciso di sostituirlo in vista del 2021. Il dilemma è: continuare con il team Petronas nel Motomondiale o dedicarsi alla passione più grande, quella delle quattro ruote? Una risposta a cui, ...

