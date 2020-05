Morte coordinatore comitato Don Diana | il cordoglio dei pm anticamorra

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Da Federico Cafiero de Raho all’ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone, dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa al presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, sono tanti i messaggi digiunti alla famiglia di Valerio Taglione, ildelDon, figura di riferimento dell’associazionismo antimafia, spentosi questa mattina in seguito ad una lunga e grave malattia nella sua casa di via Montale ad Aversa, in ci viveva con la moglie Alessandra e le figlie Cecilia ed Elisabetta. Ma le parole più cariche di tristezza ed emozione sono quelle della famiglia di don Peppe, il sacerdote ucciso dai Casalesi il 19 marzo del 1994, la cui memoria Taglione ha sempre cercato di mantener viva negli anni, fondando ilche ne porta il nome e proseguendo la battaglia contro ...

Valerio Taglione, coordinatore del comitato anti-camorra Don Peppe Diana in provincia di Caserta, è morto questa mattina. Lo ha annunciato la stessa associazione: “Ogni battaglia per il bene e per gli ...CASERTA – È morto, in seguito a una lunga e grave malattia, Valerio Taglione, 51 anni, coordinatore del Comitato Don Diana, “anima” di tutte le iniziative anticamorra tenutesi a Casal di Principe e i ...