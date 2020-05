Lega Pro, Ghirelli: «Spero non ci siano ricorsi, il Paese sta soffrendo» (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo il voto della Lega Pro per l’interruzione del campionato, il presidente Ghirelli ha rilasciato un commento sul campionato Nella giornata di ieri la Lega Pro ha votato per lo stop definitivo del campionato. Ecco le dichiarazioni del Presidente Francesco Ghirelli, intervenuto a Radio24. «Nel momento in cui il campionato non si chiude, si sceglie l’ancoraggio alle norme federali e quella soluzione che crei meno contenziosi. Auspico che non ci siano ricorsi, il Paese sta soffrendo, anche se qualcuno ritiene un diritto non rispettato, la gente non ci capirebbe, ci darebbe un calcio nel sedere e avrebbe ragione, quindi bisognerebbe evitarlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Elon Musk : "Pronto il collegamento cerebrale fra uomo e macchina in un anno"

