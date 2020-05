In giro con lo scooter per spacciare cocaina, 43enne arrestato al rione Traiano (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli, nell’ambito di un servizio anti droga nelle aree di Soccavo e rione Traiano, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G.M., 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato l’uomo, che viaggiava in sella al suo scooter, nel quartiere di rione Traiano, ma già alla prima richiesta del perché fosse in zona (per le attuali restrizioni al movimento da normativa Covid) si è dimostrato particolarmente agitato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 78 grammi di cocaina suddivisa in diversi piccoli involucri. Sequestrato anche il mezzo utilizzato per il trasporto illecito. L’uomo è stato condotto in carcere. I Carabinieri hanno anche sanzionato il 43enne per le normative anti-contagio. L'articolo ... Leggi su anteprima24 Milano è una bomba - troppi contagiati in giro - dice il primario del Sacco

Ciclismo - Alberto Contador lancia Remco Evenepoel : "Può vincere il Giro quest'anno - non ho mai visto un talento simile"

