Il modello New Lab | l’innovazione newyorchese da importare anche a Milano

L'obiettivo era sviluppare un modello di ventilatore polmonare in meno di un mese. Difficile. anche gli scienziati e i tecnici americani newyorchesi coinvolti nel progetto, all'inizio di marzo, erano scettici. Troppe componenti, troppi dettagli specifici. Ma il coronavirus era alle porte e i suoi effetti erano già evidenti. L'Italia – osservato speciale – era in piena emergenza, i ventilatori in dotazione si erano rivelati insufficienti. Presto sarebbe successo anche lì. «All'inizio non ero convinto», dirà poi al New York Times Marcel Botha, ceo di 10XBeta, un'azienda di design e sviluppo del prodotto. anche Scott Cohen, fondatore del New Lab, centro per l'innovazione tecnologica di Brooklyn, non ci credeva. I due però si misero a lavorare. Si rivolsero al loro network di scienziati, tecnici, ...

Animal Crossing: New Horizons sfonda quota 13,4 milioni in sei settimane, proiettando Nintendo Switch oltre i 55,7 milioni di unità e 356 milioni di giochi. NOTIZIA di Luca Forte — 07/05/2020 Animal C ...

E se fosse proprio la pandemia a salvare il cinema italiano?

«L’Italia dovrà trovare una nuova narrativa su se stessa, dobbiamo pretendere ciò che fu il neorealismo per il dopoguerra. Il talento e la verità ci sollevarono dalla devastazione e dall’umiliazione».

