Emilio Fede | permesso negato per far visita a moglie e figlia | “Scriverò a Mattarella”

MutiLeonilde : RT @leggoit: emilio fede furioso, niente permesso per andare da moglie e figlia: «Scriverò a #Mattarella» - BlitzQuotidiano : Emilio Fede: “Mi negano di poter incontrare moglie e figlia. Scriverò a Mattarella” - Totopri2 : RT @Libero_official: 'Io, un fott*** garantista incazz*** nero': boss scarcerati, Emilio Fede all'attacco di Alfonso Bonafede https://t.co… - BughiTamtam : RT @SecolodItalia1: L’urlo di Emilio Fede: “Hanno liberato i mafiosi, io non posso vedere mia figlia!” - MaMaurizi9 : RT @debufred: #Travaglio* insiste con le prese in giro stile Emilio Fede. Il direttore di #Republica diventa #Sambuca come #Bertolaso è Ber… -

Emilio Fede Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Emilio Fede