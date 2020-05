Da Fondazione CR un aiuto ad Ail Firenze (Di venerdì 8 maggio 2020) Da Fondazione Cassa di Risparmio arriva un aiuto ad Ail Firenze per sostenere l’assistenza domiciliare ai piccoli pazienti ematologici Un aiuto alla sezione fiorentina di Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) da Fondazione CR Firenze per sostenere l’assistenza domiciliare ai piccoli pazienti ematologici seguiti nelle cure dall’Ospedale Meyer. Quest’anno, infatti, a causa del coronavirus, è… L'articolo Da Fondazione CR un aiuto ad Ail Firenze Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Sarno - protocollo d’intesa sulla ricerca in aiuto della Fondazione di Ascierto

Fondazione Milan e Comune di Milano in aiuto delle famiglie

acs_italia : RT @acs_italia: 'Aiuto alla Chiesa che Soffre' ha visitato il #BurkinaFaso per incontrare i cristiani locali, vittime degli estremisti isla… - infoitsport : La Fondazione Federer in aiuto all'Africa - FFarina1984 : RT @acs_italia: 'Aiuto alla Chiesa che Soffre' ha visitato il #BurkinaFaso per incontrare i cristiani locali, vittime degli estremisti isla… - FoedusItalia : ??Il progetto #MicroSocialCard ideato dalla Fondazione Foedus è un aiuto concreto per le famiglie e le persone in di… - AlbeGhirla : RT @LoryCattori: La Fondazione Federer in aiuto all'Africa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione aiuto La Fondazione Federer in aiuto all'Africa RSI.ch Informazione Coronavirus, dagli anticorpi dei lama un aiuto contro Covid-19

Un potenziale alleato nella lotta al coronavirus potrebbe trovarsi nel più insospettabile degli animali: un lama. In particolare, un giovane esemplare di quattro anni. Da mesi gli scienziati di tutto ...

Coronavirus, raccolti da Club Medici 20mila euro per l'emergenza sanitaria

Sono frutto dell’iniziativa #Kill Covid, messa in piedi dall’Associazione per destinare fondi utili all’acquisto di dispositivi di protezione individuale destinati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di ...

