CorSport: alcuni calciatori scrivono ai club per tutelarsi dagli allenamenti facoltativi (Di venerdì 8 maggio 2020) Sul Corriere dello Sport la querelle stipendi dei calciatori. Alcune società hanno già risolto il problema trovando un accordo, ma per altre resta l’idea che i calciatori non debbano essere pagati finché restano fermi. Ora che c’è stato il via agli allenamenti individuali, i club hanno trovato la soluzione nel renderli facoltativi. “In questo modo si tengono una porta aperta per continuare a non pagare. alcuni atleti, in tutta risposta, hanno inviato una lettera alla propria società per tutelarsi: sarà anche vero che scegliamo noi, volontariamente, di allenarci, ma così facciamo anche il vostro interesse, attenzione quindi a non considerarla una prestazione. Basterà? Lo scopriremo solo più avanti”. Intanto, anche il presidente dell’Aci, Damiano Tommasi, ha scritto a Figc e Lega per sollevare il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 maggio 2020) Sul Corriere dello Sport la querelle stipendi dei. Alcune società hanno già risolto il problema trovando un accordo, ma per altre resta l’idea che inon debbano essere pagati finché restano fermi. Ora che c’è stato il via agliindividuali, ihanno trovato la soluzione nel renderli. “In questo modo si tengono una porta aperta per continuare a non pagare.atleti, in tutta risposta, hanno inviato una lettera alla propria società per: sarà anche vero che scegliamo noi, volontariamente, di allenarci, ma così facciamo anche il vostro interesse, attenzione quindi a non considerarla una prestazione. Basterà? Lo scopriremo solo più avanti”. Intanto, anche il presidente dell’Aci, Damiano Tommasi, ha scritto a Figc e Lega per sollevare il ...

