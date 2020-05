Coronavirus: studio canadese smentisce legame con clima (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – L’estate frenerà la pandemia di Covid-19? A smentire la possibile correlazione tra contagio e clima, uno studio dell’Università di Toronto, pubblicato su Canadian Medical Association Journal, secondo il quale il Coronavirus non risente di fattori come temperatura e latitudine. “Avevamo già condotto uno studio preliminare che suggeriva come la temperatura e la latitudine potessero influire – spiegail coordinatore della ricerca, Peter Juni -, ma quando abbiamo ripetuto lo studio usando condizioni più rigorose, abbiamoottenuto il risultato opposto”. I ricercatori hanno preso in considerazione 144 aree del mondo, per un totale di 375.600 casi confermati di Covid-19. La Cina è stata esclusa dall’analisi perché l’epidemia era già in fase calante; Italia e Corea del Sud, al ... Leggi su quifinanza Coronavirus - individuate tracce di Rna nello sperma di alcuni pazienti : lo studio

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus. Studio UK: virus già diffuso nel mondo a fine 2019 Quotidiano Sanità Covid-19, chi sono i morti in Italia: età, sesso e patologie. Il rapporto dell'Istituto superiore di sanità

L'Istituto superiore di sanità ha stilato un rapporto sui decessi legati all'emergenza Covid-19 analizzando i dati ricevuti fino al 7 maggio. L’analisi si basa su un campione di 27.955 pazienti decedu ...

Il coronavirus è stato rilevato nello sperma di alcuni pazienti

RNA virale del coronavirus SARS-CoV-2 è stato individuato nello sperma di alcuni giovani pazienti colpiti dalla forma acuta della COVID-19, l'infezione provocata dal patogeno emerso in Cina. Al moment ...

