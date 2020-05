Tuttosport - Immobile primo nome per l'attacco: è il preferito di Gattuso col doppio addio (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Napoli riflette sul futuro del suo attacco, ci sono Mertens e Milik in scadenza di contratto che non hanno ancora rinnovato e una serie di calciatori che stuzzicano la fantasia del ds Giuntoli. Leggi su tuttonapoli Tuttosport : si complica il rinnovo di Mertens. C’è una strategia per portare Immobile al Napoli

Auriemma su Tuttosport : "Napoli anche su Immobile che costa 80mln - svelata la strategia" (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Napoli riflette sul futuro del suo, ci sono Mertens e Milik in scadenza di contratto che non hanno ancora rinnovato e una serie di calciatori che stuzzicano la fantasia del ds Giuntoli.

Il Napoli riflette sul futuro del suo attacco, ci sono Mertens e Milik in scadenza di contratto che non hanno ancora rinnovato e una serie di calciatori che stuzzicano la fantasia del ds Giuntoli. L'e ...

Immobile il centravanti che stuzzica di più Gattuso: il Napoli prepara il mercato e il rientro a Castel Volturno

IMMOBILE NAPOLI – Stando a quanto riporta quest’oggi sulle sue pagine il quotidiano Tuttosport, il Napoli – alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione – ha puntato seriamente Ciro Immobil ...

IMMOBILE NAPOLI – Stando a quanto riporta quest'oggi sulle sue pagine il quotidiano Tuttosport, il Napoli – alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione – ha puntato seriamente Ciro Immobil ...