«Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano». Così ha parlato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a proposito della tanto discussa ripresa dell'attività calcistica. Sulla restrizione delle partite a porte chiuse Spadafora conferma che «questa … L'articolo Spadafora: «No previsioni, vediamo i contagi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

