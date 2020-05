Spadafora “Confronto approfondito sul protocollo fra Cts e Figc”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Si e’ concluso l’incontro tra la Federcalcio e il Comitato tecnico scientifico durante il quale e’ stato analizzato ilproposto per la ripresa allenamenti. So che c’e’ stato un confronto molto importante, molto, con molte richieste da parte di medici e scienziati alla Figc: mi auguro siano state risolte le situazione problematiche evidenziate e che quindi il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti di squadra”. Lo ha dichiarato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzoin un videomessaggio pubblicato su Facebook, a proposito dell’incontro previsto tra il comitato tecnico scientifico e la Figc avente come oggetto la possibile ripresa degli allenamenti. “Ora il Comitato tecnico scientifico, sulla base degli approfondimenti fatti, stendera’ una ...