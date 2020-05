Sesso in cambio di esami: sospeso professore di Diritto della Federico II di Napoli (Di giovedì 7 maggio 2020) Sesso in cambio di esami: sospeso docente della Federico II di Napoli Scandalo a luci rosse all’università “Federico II” di Napoli, dove il Gip ha sospeso un docente della facoltà di Giurisprudenza, Angelo Scala, per aver domandato agli studenti “Sesso in cambio esami”. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di Finanza all’alba di giovedì 7 maggio e lo accusa di corruzione, falso e induzione indebita per aver chiesto prestazioni ad allievi in cambio della promozione all’esame. Scala, titolare dell’insegnamento di Diritto processuale civile presso l’Università Federico II di Napoli e presso l’ateneo Giustino Fortunato di Benevento, si sarebbe dimesso dall’incarico dopo la prima perquisizione da parte della Guardia di Finanza. L’inchiesta è condotta dai pubblici ... Leggi su tpi Sesso in cambio di esami. Scandalo a luci rosse per prof dell'Università di Napoli

