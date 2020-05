Monica Coppola | «La rinascita comincia dalla testa»

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 maggio 2020) Quando riapriranno i parrucchieri, «le donne chiederanno capelli facili da raccogliere, colpi di luce dal biondo al rosso e un look a metà tra la guerriera e la geisha». Parola di una figlia d'arte.Prepariamoci a canoni estetici inediti e a codici stilistici di ritorno. «Vedremo tagli coraggiosi che aiuteranno a scatenare il sorriso negli occhi, quello che abbiamo tutti un po' smarrito. Immagino capelli non troppo lunghi, facili da raccogliere, capaci di farci percepire come guerrieri in lotta per recuperare la libertà perduta. Capelli da lavare spesso, per sentirsi addosso il piacere dell'acqua e poterseli aggiustare di frequente, anche da soli. Prevedo una riscoperta del collo: uno splendore ritrovato alla Audrey Hepburn o echi eleganti di Giappone, della geisha di una volta. E poi un trionfo del biondo, del rosso, i colori della terra e della ...