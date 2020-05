Mes, da UE nessun monitoraggio o aggiustamento dei conti (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – La Commissione Europea non effettuerà nessuna missione ulteriore, oltre a quelle standard del Semestre europeo, per verificare le spese collegate al Mes, controllando la sola condizione, cioè che il credito venga usato per le spese sanitarie legate al Covid-19. Inoltre non effettuerà alcuna richiesta di aggiustamento macroeconomico, nemmeno ex post, ai Paesi che chiederanno gli aiuti. È quanto si legge in una lettera invita dal vice presidente della Commissione Valdis Dombrovskis e il Commissario per gli Affari Economici Paolo Gentiloni al presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno. La lettera chiarisce dunque quali saranno le azioni di controllo che Bruxelles effettuerà sulla nuova linea di credito, specificando che il monitoraggio avverrà soltanto sulla “unica condizionalità” posta, cioè che ... Leggi su quifinanza Mes - Commissione Ue chiarisce le condizioni : “Monitoraggio solo su spese sanitarie - nessuna sorveglianza o richiesta di correzione conti”

Coronavirus - Ue : con il Mes nessuna condizione e monitoraggio

Ultime Notizie dalla rete : Mes nessun Mes: Ue, nessun monitoraggio né aggiustamento conti - Europa Agenzia ANSA M5S indebolito, da Conte « totale disponibilità» sulle proposte dei renziani

Il sollievo per la risalita nei sondaggi è durato poco. Neanche il tempo di rinviare di qualche settimana la partita interna sul Meccanismo europeo di stabilità che il M5S ha dovuto fare i conti con u ...

Si avvicina un Mes digeribile per l'Italia

Nessuna sorveglianza rafforzata, nessuna troika, nessuna missione di controllo in Italia al di là di quelle “standard” previste nella cornice del ciclo di sorveglianza del Semestre europeo, nessun pro ...

