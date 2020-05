Decreto maggio, ennesimo teatrino in Parlamento: i deputati si insultano a suon di “zecche rosse” e “fascisti” (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Parlamento si è trasformato ancora una volta in una tribuna, con urli e insulti da parte dei diversi schieramenti politici. Stamattina, durante il dibattito sul Decreto di maggio e l’utilizzo dei Dpcm da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il centrodestra si è esibito in uno spettacolo di offese e ha dichiarato ufficialmente guerra alla maggioranza, definita “serva dei cinesi”. Tra i banchi dell’opposizione si è sentito urlare anche “zecche rosse”, “fascisti”, a dimostrazione che non basta una situazione come quella che stiamo vivendo a contenere le anime da ultras e da polemica obbligatoria. Decreto maggio, il Parlamento insorge Secondo il centrodestra il governo Conte sta prendendo una “deriva autoritaria”, c’è il pericolo di una “vera dittatura” e per evitarla, ... Leggi su urbanpost Rem - bonus - licenziamenti - colf ed ammortizzatori : ecco cosa promette il decreto maggio

