(Di giovedì 7 maggio 2020) Altro attacco al Ministro dello Sport, da parte del Corriere dello Sport in un articolo a firma Alessandro Barbano.

tuttonapoli : CdS contro Spadafora: 'Raggelante, che perla: dopo i sondaggi si aggrappa agli ultrà contrari' - roberta_cds_ : RT @P_M_1960: #PatrickZakylibero Shady si trovava nel carcere di Tora. Lo stesso dove attualmente è detenuto Patrick Zaky. Shady e morto i… - tuttonapoli : CdS, Zazzaroni contro Spadafora: 'Perché ripete che chiuderà il calcio, quali sono le motivazioni?' - CalcioMercatoNA : CDS – “Attacco al calcio”: Vincenzo Spadafora contro tutti? - internewsit : Figc e protocollo medico da aggiornare, una corsa contro il tempo - CdS - -

Ultime Notizie dalla rete : CdS contro

Tutto Napoli

Il premier Conte l'ha ridimensionato avocando a sè le decisioni sulla ripartenza ed il Movimento 5 Stelle gli ha ricordato che con il calcio mangiano tutti Altro attacco al Ministro dello Sport Spadaf ...Può essere una buona idea fare ricorso al prefetto contro le tante sanzioni per violazione delle misure sul coronavirus. Anche per chi non si sarebbe mai sognato di fare ricorso contro una normale “mu ...