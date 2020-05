Calciomercato Napoli | nel mirino un classe 2001 per la fascia

(Di giovedì 7 maggio 2020): il direttore sportivo Giuntoli segue con attenzione Karbownik, terzinodi proprietà del Legia Varsavia Ilpensa al futuro tramite l’acquisto di giovani talenti in giro per l’Europa. L’ultimo nome annotato sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello di Michal Karbownik. Il terzino polacco, di proprietà del Legia Varsavia, è considerato uno dei maggiori talenti nel panorama calcistico dell’Est. Leggi su Calcionews24.com

