Verso l' intesa sul Mes | sorveglianza light ma la Commissione potrà chiedere di

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L’Eurogruppo di dopodomani dovrebbe raggiungere un accordo sulle linee guida che caratterizzeranno la nuova linea di credito del Meccanismo Europeo di Stabilità, creata per far fronte alle spese sanitarie degli Stati membri dell’Ue nella pandemia. Lo si apprende da fonti europee. Senza condizionalità, lasarà “”, ma in futuro laeuropea; usare la sua autorità perad un paese di rientrare nei ranghi, nelle regole del Patto di stabilità e crescita. Quest’ultima non è una novità del ‘nuovo’ Mes ma disposizione prevista dai Trattati (Six and two pact) che ora però, in piena emergenza, non viene considerata realistica a Bruxelles. Sulla carta però è possibile.Non viene considerata realistica perché il Memorandum che i paesi ...