Un calciatore del Torino positivo al coronavirus

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 6 maggio 2020)undel. Il comunicato del club granata. Il giocatore in quarantena dopo l’esito degli esami. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ilha comunicato che unè risultatoaldopo essersi sottoposto al test per la ricerca del Covid-19.delal: il comunicato ufficiale Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori delFC, è emersa una positività al COVID-19. Il, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato, recita il comunicato ufficiale diramato dalnella giornata del 6 maggio. Come riferito dal club anche nel comunicato, ilin questione è asintomatico. Le sue condizioni di salute non ...