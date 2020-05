Rita dalla Chiesa: ”la televisione non sarà mai più come prima” (Di mercoledì 6 maggio 2020) La televisione del futuro non sarà più la stessa. Ha questa sensazione, Rita dalla Chiesa. La quarantena l’ha vissuta chiusa nella sua casa romana, sola con i suoi tre cani. E anche adesso che il governo ha allentato leggermente la morsa dei divieti, entrando di fatto nella “fase 2” dell’emergenza coronavirus, l’opinionista di Italia sì! passa le sue giornate tra letture, programmi di approfondimento e riflessioni. «Il mio lavoro cambierà», ci dice, «quando sarà definitivamente finito questo incubo le trasmissioni costeranno molto meno. Ci saranno meno ospiti, meno collegamenti, meno pubblico. Del resto, in questo periodo abbiamo scoperto che si possono fare lo stesso». La Tv ti fa compagnia? «Guardo soprattutto i programmi giornalistici. Alle 14 seguo La vita in diretta. Trovo Lorella ... Leggi su aciclico Fabrizio Frizzi - il rapporto di Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan

Rita Dalla Chiesa : anche in quarantena è in contatto con la moglie di Frizzi

Lorella Cuccarini - Rita Dalla Chiesa svela : “Non perde mai il sorriso” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ladel futuro non sarà più la stessa. Ha questa sensazione,. La quarantena l’ha vissuta chiusa nella sua casa romana, sola con i suoi tre cani. E anche adesso che il governo ha allentato leggermente la morsa dei divieti, entrando di fatto nella “fase 2” dell’emergenza coronavirus, l’opinionista di Italia sì! passa le sue giornate tra letture, programmi di approfondimento e riflessioni. «Il mio lavoro cambierà», ci dice, «quando sarà definitivamente finito questo incubo le trasmissioni costeranno molto meno. Ci saranno meno ospiti, meno collegamenti, meno pubblico. Del resto, in questo periodo abbiamo scoperto che si possono fare lo stesso». La Tv ti fa compagnia? «Guardo soprattutto i programmi giornalistici. Alle 14 seguo La vita in diretta. Trovo Lorella ...

infoitcultura : Lorella Cuccarini, Rita Dalla Chiesa svela: “Non perde mai il sorriso” - bnotizie : Rita Dalla Chiesa: anche in quarantena è in contatto con la moglie di Frizzi - trapani24h : Trasmesso oggi il corteo storico di S.Rita dalla PBS in USA: una puntata dedicata del ciclo … - marino29b : RT @Sabina1956: .Chissà cosa beve Rita Dalla Chiesa che strilla contro la riapertura delle sale slot 'voluta dal Governo'? - 64domenico : @RichbonesE @Giorgiolaporta @ritadallachiesa La vergogna è sta Rita Dalla Chiesa che in mancanza di conduzioni di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita dalla Rita dalla Chiesa: ”la televisione non sarà mai più come prima” aciclicoMagazine Rita Vecchio MILANO - Il dialogo immaginario con una statuetta. Nasce così

MILANO - Il dialogo immaginario con una statuetta. Nasce così parola e musica di L'umarell, inedito in dialetto milanese di Fabio Concato pubblicato ieri a sorpresa sui suoi social. Un a tu per tu iro ...

Migranti: collegamento con Sergio Scandura dalla Sicilia, dove proseguono gli sbarchi a Lampedusa

05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...

MILANO - Il dialogo immaginario con una statuetta. Nasce così parola e musica di L'umarell, inedito in dialetto milanese di Fabio Concato pubblicato ieri a sorpresa sui suoi social. Un a tu per tu iro ...05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Lavorare Info, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa dalla ...