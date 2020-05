Pirati dei Caraibi 6 sarà un remake al femminile? Karen Gillan potrebbe sostituire Johnny Depp (Di mercoledì 6 maggio 2020) Pirati dei Caraibi 6 potrebbe in realtà essere un remake al femminile. A sostituire Johnny Depp (che ha interpretato il Capitano Jack Sparrow nei precedenti capitoli) potrebbe essere l’attrice Karen Gillan. A diffondere l'indiscrezione è stato Disinsider, blog che ultimamente ha preannunciato numerosi scoop in merito al mondo Disney. Non è chiaro se la casa di produzione abbia effettivamente organizzato dei colloqui, ma Gillan potrebbe interpretare Redd. Questo ultimo è un personaggio molto apprezzato dei parchi Disney. La sua storia inizia a Puerto Dorado (Isla Tesoro), dove la donna viveva. Un gruppo di Pirati saccheggiò questa località e Redd venne catturata. Un episodio misterioso le permise di avvicinarsi alla pirateria, insieme a Capitano Barbossa. Redd, un personaggio dei parchi Disney. Johnny Depp, qualora la notizia ... Leggi su optimagazine Pirati dei Caraibi reboot : nuova storia con protagonista femminile?

adoringbooks_ : mi è venuto in mente che giovedì non ci sarà il solito appuntamento con i pirati dei caraibi e ora sono un po' triste - _Lalluby_ : Ma in che senso la Disney ha deciso di fare il reboot di Pirati Dei Caraibi ma senza Johnny Depp nel ruolo di Capit… - bezdiary : Quindi non sarà più ‘Pirati dei Caraibi’ ma un film a parte. Ditelo meglio. Perché senza Johnny Depp e Jack Sparrow… - delilahvipic : La faccia tosta della Disney che dopo aver licenziato Johnny Depp per via di accuse false,senza mai avergli chiesto… - Aurorasmile13 : @Roberta_DF_ ho visto il tuo profilo e Johnny con Lily, Harry Potter, pirati dei Caraibi, tvd, Klaus, Twilight???????? grazie di esistere -