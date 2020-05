Per Spadafora è "impossibile decidere una data certa per la ripresa" (Di mercoledì 6 maggio 2020) "La mia linea e quella del Governo non è mai cambiata: auspichiamo tutti che i campionati possano riprendere regolarmente, ma oggi è impossibile definire una data certa perché dobbiamo almeno verificare come reagirà la curva dei contagi nelle prossime due settimane". Il ministro delle Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto durante il question time alla Camera sulla ripresa delle attività sportive. "Il 18 maggio, la ripresa per gli sport di squadra, avverrà con il medesimo percorso - ha detto il ministro - in particolare, per il calcio, la Figc ha previsto un protocollo, per i suoi allenamenti, sul quale il Comitato tecnico scientifico ha ritenuto di dover fare ulteriori accertamenti. Ci sarà l'audizione domani e speriamo possa servire a dare il via libera, considerando anche che il ... Leggi su agi Spadafora : «Oggi è impossibile definire una data certa per la ripresa del campionato»

Il Dl Olimpiadi e' legge - Spadafora “Segno di speranza per futuro”

