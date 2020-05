“Non è stata colpa mia, ma di tutta la squadra”, l’ex Inter Gresko ricorda il 5 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Si continua a parlare del 5 maggio, giornata dai due volti per l’Inter. In senso negativo, la sconfitta contro la Lazio all’ultima giornata del 2002 costò lo scudetto ai nerazzurri. Sull’argomento è tornato ad esprimersi Vratislav Gresko, Intervistato da Il Giornale. “Devo dire la verità: i giornali, i media hanno massacrato un po’ tutti indistintamente. Per quanto riguarda i tifosi invece sono stato preso maggiormente di mira per il mio errore, ma penso che quella partita l’abbia persa tutta l’Inter e non solo un singolo calciatore. Tra l’altro per me quella era la terza volta che perdevo un campionato all’ultima giornata; mi successe in Slovacchia, poi in Germania, forse quella più bruciante con la maglia del Bayer Leverkusen e poi appunto con l’Inter. Sono felice perché dopo quegli ... Leggi su calcioweb.eu ‘Uomini e Donne’ - Beatrice Valli a fine gravidanza : “Non sono stata bene - ho preferito farmi controllare”. E Marco Fantini annuncia una bella notizia sul parto!

E’ stata Anna Tatangelo a lasciare Gigi D’Alessio - c’entra la Chiesa : “Non la voleva sposare…”

Barbara d’Urso : “Sono single”. E su Aida Nizar : “Non è stata arrestata” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Si continua a parlare del 5, giornata dai due volti per l’. In senso negativo, la sconfitta contro la Lazio all’ultima giornata del 2002 costò lo scudetto ai nerazzurri. Sull’argomento è tornato ad esprimersi Vratislavvistato da Il Giornale. “Devo dire la verità: i giornali, i media hanno massacrato un po’ tutti indistintamente. Per quanto riguarda i tifosi invece sono stato presormente di mira per il mio errore, ma penso che quella partita l’abbia persal’e non solo un singolo calciatore. Tra l’altro per me quella era la terza volta che perdevo un campionato all’ultima giornata; mi successe in Slovacchia, poi in Germania, forse quella più bruciante con la maglia del Bayer Leverkusen e poi appunto con l’. Sono felice perché dopo quegli ...

borghi_claudio : @CottarelliCPI Guarda che fanno tutto loro... In realtà l'UE è SEMPRE stata così: le cose si possono fare SOLO se… - matteosalvinimi : Queste attività DEVONO poter tornare a lavorare al più presto, in sicurezza, per non fallire. Qualcuno si è diment… - FedericoDinca : .@AlfonsoBonafede ha spiegato le ragioni di una scelta che nulla toglie al lavoro e al valore del pm #DiMatteo. Una… - DublencoIgor : RT @crucant: #LeggoCvetaeva Lettere ad Arianna Berg #SalaLettura Di una cosa in generale non sono stata capace - di vivere. Ma poiché Voi m… - naiemzzu : Per quanto riguarda i concerti online in effetti ha ragione. Prima pensavo che sarebbe stata una buona alternativa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non stata Coronavirus e il laboratorio di Wuhan, Trump: prove contro la Cina Corriere della Sera