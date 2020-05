Luigi Giamundo | L’incendio dell’Adler un colpo durissimo per tutto il territorio Vicini

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “L’incendio che ha devastato la fabbrica Adler è unperil”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da, presidente della Commissione Moda&Fashion di Confindustria Campania. “Il primo pensiero va all’operaio che ha perso la vita e ai feriti – continua la nota -, esprimo vicinanza al presidente Paolo Scudieri ed alla Sua famiglia. La Adler rappresenta un pezzo importante della storia imprenditoriale del nostroe dell’Italia intera. Una azienda multinazionale che ha mantenuto salde le radici ed il cuore ad Ottaviano. Conosco attaccamento di Paolo aled ai suoi lavoratori, che lui ha sempre considerato come parti integranti della sua famiglia. Oggi c’è tutta una comunità che si stringe unita nel dolore e nel cordoglio”. L'articolo ...

