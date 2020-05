Isolato il genoma del virus Sars-Cov-2 nel liquido peritoneale: nell’equipe anche una sannita (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ottime notizie da Pisa. Una equipe di ricercatori e medici delle strutture di Chirurgia d’urgenza, Virologia, Microbiologia batteriologica e Medicina d’urgenza e Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha identificato per la prima volta al mondo il genoma del virus Sars-Cov-2 in un campione di liquido periteonale prelevato durante un intervento chirurgico per patologia addominale acuta non perforativa su un paziente affetto da sintomi respiratori per infezione da Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda attraverso sul proprio canale ufficiale. Nella squadra di medici e ricercatori figura anche la microbiologa Cesira Giordano, originaria di Cerreto Sannita. A quanto si apprende dal sito della struttura toscana, “il report è in corso di pubblicazione sulla prestigiosa ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : isolato e sequenziato il genoma completo a Trieste - sempre più vicini al vaccino (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ottime notizie da Pisa. Una equipe di ricercatori e medici delle strutture di Chirurgia d’urgenza, Virologia, Microbiologia batteriologica e Medicina d’urgenza e Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha identificato per la prima volta al mondo ildel-Cov-2 in un campione diperiteonale prelevato durante un intervento chirurgico per patologia addominale acuta non perforativa su un paziente affetto da sintomi respiratori per infezione da Corona. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda attraverso sul proprio canale ufficiale. Nella squadra di medici e ricercatori figurala microbiologa Cesira Giordano, originaria di Cerreto Sannita. A quanto si apprende dal sito della struttura toscana, “il report è in corso di pubblicazione sulla prestigiosa ...

I virus sono le forme di vita più diffuse sulla Terra, se proprio vogliamo considerarli forme di vita. Infatti, un virus non respira, non mangia, non beve e non dorme. E non fa la fotosintesi, non int ...

Coronavirus ha origine naturale da pipistrelli/ “Storia inizia 140 anni fa quando…”

Insomma risalire all’origine della storia “famigliare” dei Coronavirus è importante anche per capire come il virus potrebbe comportarsi nei prossimi mesi e in cos’altro potrebbe trasformarsi. Quello c ...

Insomma risalire all'origine della storia "famigliare" dei Coronavirus è importante anche per capire come il virus potrebbe comportarsi nei prossimi mesi e in cos'altro potrebbe trasformarsi. Quello c ...