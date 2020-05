I soldi per commercianti e balneari? Se li prendono le banche (Di mercoledì 6 maggio 2020) I soldi sono arrivati. Eccome se sono arrivati. Ma le aziende non li hanno incassati. Li hanno presi le banche. Li hanno usati per coprire gli scoperti. «Non possono» dice Abi, l’Associazione delle banche, guardiano della regolarità dei comportamenti degli istituti di credito. Ma è questo quello che accade. In Toscana, le categorie economiche lo denunciano a gran voce. Ma nessuno muove un ditpo. Neppure la politica.I fatti Per avere i 25mila euro garantiti dallo Stato non bisognava neanche andare in banca: bastava compilare il modulo di autocertificazione (sullo stato di crisi ingenerato dal coronavirus), inviare una mail, prenderli e spenderli per sopravvivere. Tanti imprenditori che speravano di risollevare così le proprie attività danneggiate dal Covid-19 si sono rivolti ai propri istituti di credito ottenendo il finanziamento. Alla ... Leggi su iltirreno.gelocal Il decreto maggio con i soldi per le imprese e i cittadini potrebbe dividersi in due

I soldi per commercianti e balneari? Se li prendono le banche

Decreto Maggio perché ritarda?/ “Caos norme Ue” ma soldi in altri Stati già arrivati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Isono arrivati. Eccome se sono arrivati. Ma le aziende non li hanno incassati. Li hanno presi le. Li hanno usati per coprire gli scoperti. «Non possono» dice Abi, l’Associazione delle, guardiano della regolarità dei comportamenti degli istituti di credito. Ma è questo quello che accade. In Toscana, le categorie economiche lo denunciano a gran voce. Ma nessuno muove un ditpo. Neppure la politica.I fatti Per avere i 25mila euro garantiti dallo Stato non bisognava neanche andare in banca: bastava compilare il modulo di autocertificazione (sullo stato di crisi ingenerato dal coronavirus), inviare una mail, prenderli e spenderli per sopravvivere. Tanti imprenditori che speravano di risollevare così le proprie attività danneggiate dal Covid-19 si sono rivolti ai propri istituti di credito ottenendo il finanziamento. Alla ...

matteorenzi : In tempi di crisi in tutto il mondo gli Stati danno soldi alle imprese per ripartire: prestiti o contributi a fondo… - matteosalvinimi : #Salvini: L'unica economia che crescerà nel mondo sarà quella cinese. Il rischio è che il Paese da cui è partita qu… - CarloCalenda : Queste sono le battaglie per cui è nata @Azione_it: mancano i medici ma il Governo non stanzia i soldi per speciali… - ruiciccio : RT @FabRavezzani: I tedeschi escono per primi dal Covid. Sono stati più bravi, coerenti, organizzati. Hanno da sempre un governo migliore d… - GiuseppeP1972 : RT @BerniniAM: La #Bellanova minaccia le dimissioni se non saranno regolarizzati 600mila immigrati, ma come mai nessun ministro minaccia di… -

Ultime Notizie dalla rete : soldi per Il decreto maggio con i soldi per le imprese e i cittadini potrebbe dividersi in due next Covid-19: imprese del terziario in crisi ma i soldi non arrivano

in particolare nel turismo/ristorazione (70%), ma nel 95% dei casi i dipendenti non hanno ancora ricevuto i soldi. Questi dati allarmanti emergono dall’indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e ...

Anzaldi (Iv) e Fedeli (Pd) insieme per fare chiarezza sulle schede di voto per la nomina di Foa alla presidenza Rai

Michele Anzaldi ha trovato una partner nella sua battaglia per avere accesso agli atti della votazione del settembre del 2018 sul presidente della Rai Foa, avvenuta con segni sulle schede che secondo ...

in particolare nel turismo/ristorazione (70%), ma nel 95% dei casi i dipendenti non hanno ancora ricevuto i soldi. Questi dati allarmanti emergono dall’indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e ...Michele Anzaldi ha trovato una partner nella sua battaglia per avere accesso agli atti della votazione del settembre del 2018 sul presidente della Rai Foa, avvenuta con segni sulle schede che secondo ...