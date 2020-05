Giovanni Veronesi | «Dopo il coronavirus non saremo persone migliori»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Giovanni Veronesi la quarantena l’ha trascorsa in Maremma, nella casa che di solito apre per le vacanze. Era lì, pensava solo per un fine settimana, poi è scattato il lockdown. «Qui si sta bene, ma ovviamente non si può prescindere da tutto quello che accade intorno». Il regista e sceneggiatore racconta di avere sempre avuto «un’indole pratica», e di sentirsi un po’ inutile in un momento d’emergenza come questo. In quarantena così ha fatto l’unica cosa che poteva: si è messo a scrivere, a mano («il computer l’avevo lasciato a Roma»), cento pagine del copione dell’ultima missione del suo I Moschetti del re. E ora riguarderà in tv (il 6 e il 13 maggio in seconda serata su Rai2) Stramaledetti amici miei, ovvero tutto quello che merita di essere (ri)visto di Maledetti Amici Miei, lo show televisivo che l’ha visto protagonista insieme agli amici di una vita: Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, e a tantissimi altri ospiti. «Non pensavo che in vita mia avrei mai fatto l’esperienza della tv, e invece», racconta, «E ho capito che è molto difficile. Pensavo fosse tutto molto più studiato, più preparato. Invece le prove le fanno soprattutto i musicisti e tu quando arrivi sul palco, in diretta, vai all’impronta, c’è molto di improvvisato. La lezione che ho imparato? I conduttori sono davvero bravi, lo dirò al mio amico Carlo Conti».