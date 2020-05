Caso Bruno Fernandes, ora la FIFA apre un’indagine: i dettagli (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il trasferimento di Bruno Fernandes allo United passa alla FIFA: «La Sampdoria ha fatto ricorso. Indagini in corso» Com’era prevedibile, il Caso Bruno Fernandes tra Sampdoria e Sporting Lisbona è passato in mano alla FIFA, che si occuperò di dirimere il contenzioso. Come riporta Mundo Deportivo il club blucerchiato ha presentato una denuncia alla FIFA perchè vuole circa 5,5 milioni di euro, che sarebbero il 10% dei circa 55 che il Manchester United ha pagato per il 25enne centrocampista lo scorso inverno. La Sampdoria si difende asserendo che lo Sporting Lisbona avrebbe ignorato di versare il 10% di una futura rivendita di Bruno Fernandes, come era stato pattuito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Caso Bruno Fernandes : lo Sporting non vuole pagare la Sampdoria (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il trasferimento diallo United passa alla: «La Sampdoria ha fatto ricorso. Indagini in corso» Com’era prevedibile, iltra Sampdoria e Sporting Lisbona è passato in mano alla, che si occuperò di dirimere il contenzioso. Come riporta Mundo Deportivo il club blucerchiato ha presentato una denuncia allaperchè vuole circa 5,5 milioni di euro, che sarebbero il 10% dei circa 55 che il Manchester United ha pagato per il 25enne centrocampista lo scorso inverno. La Sampdoria si difende asserendo che lo Sporting Lisbona avrebbe ignorato di versare il 10% di una futura rivendita di, come era stato pattuito. Leggi su Calcionews24.com

Pietro__Bruno : RT @lotticarlotta: Ida B. Wells sottolinea come i neri vengano linciati usando come scusa lo stupro di donne bianche o la sua possibilità,… - Pietro__Bruno : RT @GuerrigliaInfo: Ieri un nuovo tentato golpe in #Venezuela, ma alle spalle c'è una lunga storia: oltre un anno in cui gli USA sono passa… - jeanontwitt : @Giacinto_Bruno @repubblica Sarà il caso di controllare tutti i pipistrelli presenti sul territorio italiano? - Pietro__Bruno : RT @Chayn_Italia: Domani torniamo in diretta su Instagram con #ChaynRisponde! Parleremo dei centri antiviolenza insieme a @luchaysiesta.… - Arakkun : @absurdisthoe @Claudio35260961 @JoeCipolla_mi @LulzSec_ITA il tizio che ho linkato (Bruno Saetta) si occupa di reat… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Bruno Caso Bruno Fernandes, ora la FIFA apre un’indagine: i dettagli Calcio News 24 Caso Bruno Fernandes, ora la FIFA apre un’indagine: i dettagli

Com’era prevedibile, il caso Bruno Fernandes tra Sampdoria e Sporting Lisbona è passato in mano alla FIFA, che si occuperò di dirimere il contenzioso. Come riporta Mundo Deportivo il club blucerchiato ...

Fiorentina, Nardella: "Questione stadio, voglio incontrare Commisso e Franceschini"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista a Radio Bruno soffermandosi, tra le altre cose, sulla possibile ripresa del campionato italiano di S ...

Com’era prevedibile, il caso Bruno Fernandes tra Sampdoria e Sporting Lisbona è passato in mano alla FIFA, che si occuperò di dirimere il contenzioso. Come riporta Mundo Deportivo il club blucerchiato ...Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista a Radio Bruno soffermandosi, tra le altre cose, sulla possibile ripresa del campionato italiano di S ...