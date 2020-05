(Di mercoledì 6 maggio 2020)per ilprima di tornare in campo per gli allenamenti individuali:i calciatori, il tecnico Lopez eIlha avviato le visite mediche per i tesserati, che nei prossimi giorni si potranno allenare individualmente nel centro sportivo della società.gli i calciatorie il tecnico Diego Lopez, i quali dovranno osservare una quarantena forzata di quattordici giorni per evitare il rischio di ulteriori contagi all’interno della squadra. All’appello è mancato anche Mario. Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Brescia test medici: assenti gli stranieri e Balotelli - #Brescia #medici: #assenti #stranieri - PiacereIseo : Manca il reagente al Civile di Brescia, test sierologici fermi - Giornale di Brescia - gazz_rossonera : Brescia, si prosegue con i test nonostante le parole di Cellino - OttoGerbotto : RT @AleGuerani: La sanità leghista è sempre dalla parte dei più deboli - Roberto_Ricci : RT @AleGuerani: La sanità leghista è sempre dalla parte dei più deboli -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia test

Giornale di Brescia

Test medici per il Brescia prima di tornare in campo per gli allenamenti individuali: assenti i calciatori stranieri, il tecnico Lopez e Balotelli Il Brescia ha avviato le visite mediche per i tessera ...In mattinata tre calciatori della società lombarda si sono recati al centro medico per sostenere test atletici: il centrocampista, Andrea Papetti e Massimiliano Mangraviti ...