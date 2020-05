"Boom di divorzi? No, coppie più forti" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Felice Manti L'esperta di diritto familiare: "Così le famiglie resisteranno al virus" «Si dice che una volta usciti da questa crisi e da questa convivenza forzata, si registrerà un'impennata di separazioni e divorzi. Secondo me non sarà così». L'avvocato Francesca Zanasi risponde dalla Svizzera citando la sua rubrica uscita fino a qualche anno fa su Vanity Fair: Finché amore non vi separi. Esperta di diritto di famiglia e diritto internazionale, scrittrice di saggi per Giuffrè Editore e Wolters Kluwer, la Zanasi è convinta che le famiglie italiane «resistono sempre agli scossoni determinati dagli agenti esogeni, anche quando sono insidiosi come un virus». Perché secondo lei in Italia la famiglia reggerà meglio che altrove? «Ce lo dice la Statistica e la Storia. Nel libro La famiglia ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - in Cina è boom di divorzi tra le coppie in quarantena

Boom divorzi dopo quarantena per coronavirus/ "Convivenza forzata uccide l'amore" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Felice Manti L'esperta di diritto familiare: "Così le famiglie resisteranno al virus" «Si dice che una volta usciti da questa crisi e da questa convivenza forzata, si registrerà un'impennata di separazioni e. Secondo me non sarà così». L'avvocato Francesca Zanasi risponde dalla Svizzera citando la sua rubrica uscita fino a qualche anno fa su Vanity Fair: Finché amore non vi separi. Esperta di diritto di famiglia e diritto internazionale, scrittrice di saggi per Giuffrè Editore e Wolters Kluwer, la Zanasi è convinta che le famiglie italiane «resistono sempre agli scossoni determinati dagli agenti esogeni, anche quando sono insidiosi come un virus». Perché secondo lei in Italia la famiglia reggerà meglio che altrove? «Ce lo dice la Statistica e la Storia. Nel libro La famiglia ...

Che il Covid-19 abbia rivoluzionato la vita di milioni di famiglie in tutto il mondo è sotto gli occhi di tutti. La limitazione della libertà personale ed il confinamento all’interno delle mura domest ...

È boom di divorzi in Germania in seguito al lockdown imposto dal Governo per cercare di frenare l’epidemia di COVID-19: stando alle prime approssimative stime, ci sarà un aumento del 15%-20% delle sep ...

