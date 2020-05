Atac, Commissione Bilancio approva liquidazione debito 10.7 mln (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – La Commissione Bilancio di Roma Capitale, presieduta da Marco Terranova (M5S), ha espresso parere favorevole a maggioranza, con 6 voti favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario, sul riconoscimento di un debito fuori Bilancio in favore di Atac per un totale di circa 10,7 milioni derivante dall’operazione di acquisizione da Roma Patrimonio Srl in liquidazione della partecipazione in Atac Patrimonio Srl, successivamente incorporata in Atac Spa. La delibera aveva gia’ ricevuto in mattinata il via libera della Commissione Mobilita’, e ora potra’ approdare in Assemblea capitolina per l’approvazione. A ricostruire l’origine del debito da liquidare e’ stato il direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti: “Nel 2009 Atac, in difficolta’ economiche, crea Atac Patrimonio dove vengono conferiti immobili come garanzia di ... Leggi su romadailynews Atac - Pd Comune : inascoltati - ora commissione trasparenza (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – Ladi Roma Capitale, presieduta da Marco Terranova (M5S), ha espresso parere favorevole a maggioranza, con 6 voti favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario, sul riconoscimento di unfuoriin favore diper un totale di circa 10,7 milioni derivante dall’operazione di acquisizione da Roma Patrimonio Srl indella partecipazione inPatrimonio Srl, successivamente incorporata inSpa. La delibera aveva gia’ ricevuto in mattinata il via libera dellaMobilita’, e ora potra’ approdare in Assemblea capitolina per l’zione. A ricostruire l’origine delda liquidare e’ stato il direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti: “Nel 2009, in difficolta’ economiche, creaPatrimonio dove vengono conferiti immobili come garanzia di ...

