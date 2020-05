Al Cotugno parte la sperimentazione al plasma

ForzAzzurri1926 : PARTE UNA NUOVA SPERIMENTAZIONE AL COTUGNO > > > - Eugenio48170451 : RT @NapoliToday: #Cronaca Lotta al Covid-19, al Cotugno parte la plasma terapia - minformonline : NAPOLI. Coronavirus, ospedale Cotugno: parte la plasma terapia - Ettore79597694 : RT @PatriziaRametta: Oms, Nature e esperti da ogni parte d’Italia danno ragione a @TarroGiulio. Per l’ex primario del Cotugno il caldo avre… - Paolorm2012Roma : Lotta al Covid-19, al Cotugno parte la plasma terapia -

Ultime Notizie dalla rete : Cotugno parte

Al trattamento sono stati sottoposti i pazienti più problematici, quelli che rischiavano di arrivare in terapia intensiva. La terapia al plasma funziona. (Il Mattino) Nella ricerca di un «farmaco mira ...Dal 1 maggio è partita una nuova iniziativa della Croce Rossa a favore dell’Ospedale Cotugno, in prima linea nella lotta al Covid-19. La Croce Rossa di Napoli infatti ha dato in dotazione all’ospedale ...