Tagli, aiuti di Stato e voucher non basteranno a far volare le compagnie aeree in Europa (Di martedì 5 maggio 2020) Insieme ai confini terrestri, con il lockdown si sono chiuse anche le autostrade del cielo. Con le flotte a terra, le compagnie aeree rischiano il fallimento. Affrontano Tagli verticali, mentre l’Europa acconsente agli aiuti di Stato, mette a rischio la libera concorrenza del mercato unico per far fronte all’emergenza, in attesa di una normalità che non tornerà per anni. Un anno fa, se state leggendo questo articolo al mattino, sopra la vostra testa si muovevano 3100 velivoli, diretti verso le capitali europee o altri continenti. Oggi sono 380, circa un decimo. La contrazione si aggira sul -86 per cento rispetto ad aprile 2019, ha stimato Eurocontrol, l’organizzazione paneuropea a supporto dell’aviazione della quale l’Italia fa parte dal 1996. Come il settore turistico, cui è strettamente legato, anche il trasporto aereo rischia di non ... Leggi su linkiesta Coronavirus - Patuanelli : “Nel prossimo decreto anche aiuti a fondo perduto e un taglio delle bollette per le piccole imprese”

Coronavirus - il punto sugli aiuti economici ai cittadini : i dettagli

Ultime Notizie dalla rete : Tagli aiuti «Gli aiuti da Berna non basteranno per evitare forti tagli al personale di Swiss» Corriere del Ticino AiutiAMObrescia: nonna Renata e Barbara rivivono nelle donazioni

Nel ricordo di due insegnanti dal cuore grande, sul conto di AiutiAMObrescia sono arrivati altri fondi, che vanno ad aggiungersi alle tante donazioni raccolte dall'iniziativa voluta da Giornale di Bre ...

Ryanair, 3.000 posti a rischio A Orio 34 aerei in parcheggio

Almeno fino a fine luglio non è prevista la ripresa del traffico. Flotta pronta a ripartire: impegnata in voli di mantenimento ogni 7-14 giorni. Probabilmente dalle parti di Dublino devono avere rifat ...

