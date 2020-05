Star Wars Jedi: Fallen Order riceve un grande aggiornamento con la modalità Meditation Training e non solo (Di martedì 5 maggio 2020) EA e Respawn Entertainment hanno da poco pubblicato un aggiornamento di contenuti gratuito per Star Wars Jedi: Fallen Order, offrendo ai giocatori l'opportunità di affrontare nuove sfide in una nuovissima modalità di gioco, con la possibilità di riprodurre la storia con tutti gli oggetti da collezione acquisiti in precedenza, raccogliere nuovi cosmetici per Cal e BD-1 e altro ancora.Il cuore di questo aggiornamento è un nuovissimo hub di gioco noto come Meditation Training. Un mode a cui è possibile accedere dai Punti di Meditazione che si trovano all'interno del gioco, consentendo ai giocatori di partecipare a Combat Challenge che vedranno Cal affrontare orde di nemici.Meditation Training introduce anche la Battle Grid, una sandbox per i giocatori per creare i propri incontri. I giocatori saranno in grado di selezionare un'ambientazione, la dimensione ... Leggi su eurogamer Taika Waititi dirigerà un nuovo film di Star Wars

