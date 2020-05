Sondaggi politici Noto | 66% italiani chiede aperture differenziate per regione

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 5 maggio 2020): 66%perIl 18 maggio è considerato il vero spartiacque della fase 2. Quando, se tutto va bene, potranno riaprire musei, mostre, biblioteche e commercio al dettaglio. In un’intervista a Repubblica, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, l’ha definita “fase2.1”. Allo studio del governo c’è anche la possibilità di differenziare leper regioni in relazione ai contagi. Secondo iper QN realizzati il 3 maggio, questa ipotesi trova favorevole la maggioranza degli(66%). Il 25%, invece, preferirebbe che il Paese ripartisse allo stesso momento., stop alle autocertificazioni per gli spostamentiSegui Termometro Politico su Google News L’ultimo decreto del governo ha confermato l’obbligo di ...