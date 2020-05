Roma, a spasso con il fucile da sub: denunciato 36enne (Di martedì 5 maggio 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro hanno denunciato a piede libero un 36enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di porto di armi e oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via del Parco Mellini, allo Zodiaco, dove hanno notato l’uomo che si aggirava a piedi con un fucile da sub. Fermato dai militari, il 36enne si è opposto al controllo e all’identificazione spintonandoli, ma è stato subito bloccato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Il fucile da sub, che trasportava senza motivo, è stato sequestrato. Roma, a spasso con il fucile da sub: denunciato 36enne su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Roma - giovani bulli a spasso nonostante virus : botte e insulti ad un coetaneo per rapinarlo - ma i residenti scendono in strada per difenderlo

Maria De Filippi a spasso per Roma con Ugo

Carlo Romano - il "brutto" a spasso nel tempo/ Difficoltà nei rebus (Ciao Darwin) (Di martedì 5 maggio 2020) I Carabinieri della StazioneMedaglie d’Oro hannoa piede libero unromeno, senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di porto di armi e oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via del Parco Mellini, allo Zodiaco, dove hanno notato l’uomo che si aggirava a piedi con unda sub. Fermato dai militari, ilsi è opposto al controllo e all’identificazione spintonandoli, ma è stato subito bloccato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Ilda sub, che trasportava senza motivo, è stato sequestrato., acon ilda sub:su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, a spasso con il fucile da sub: denunciato 36enne - oldywhatsyy : RT @baffi_francesco: @matteosalvinimi Noi chiusi in casa e lei a spasso per Roma con fidanzata e scorta per fare la 'spesa' in via Condotti… - creTania_ : Vado a guardare qualche storia di gente che oggi era a spasso per Roma così mi rifaccio gli occhi e mi ricarico un po'. - giuliana_63 : Quale film hanno visto? Sì ok a Roma gli autobus erano vuoti (e te credo!) ma a Villa Borghese sembrava di stare a… - robydellalazio : Siete proprio imbecilli. In tantissimi a spasso per Roma, 2 su 3 senza mascherina, o tirata giù e portata sul mento… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spasso Roma, a spasso con il fucile da sub: denunciato 36enne Il Corriere della Città A spasso nel parco con fucile da sub, denunciato 36enne a Roma

Roma, 5 mag. (askanews) – I Carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro hanno denunciato a piede libero un 36enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di porto di armi e ogget ...

Ciclista travolto e ucciso da un operaio 35enne padre di due figli

«Non mi sono accorto di aver investito il ciclista, avevo il sole in faccia che mi impediva di vedere bene». Ma la sua versione non poteva essere verosimile dato che, dopo l’incidente, è andato a casa ...

Roma, 5 mag. (askanews) – I Carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro hanno denunciato a piede libero un 36enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di porto di armi e ogget ...«Non mi sono accorto di aver investito il ciclista, avevo il sole in faccia che mi impediva di vedere bene». Ma la sua versione non poteva essere verosimile dato che, dopo l’incidente, è andato a casa ...